به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک اظهار نظر کارشناسی مشترک اعلام کردند که بر اساس بند " الف " ماده 25 اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی عضو این مرکز به شمار می روند و نیز بر اساس ماده 28، اصلاحات اساسنامه نیز باید توسط کنفرانس ( وزرای خارجه کشورهای اسلامی ) تصویب شود و نیازی به تصویب آن از سوی کشورها نیست لذا دولت ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی عضو این مرکز محسوب می شود.

همچنین طبق بند " ب" ماده 25، کشورهای عضو باید کمک ها و سهم خویش در تأمین بودجه مرکز را به طور منظم و بی وقفه پرداخت کنند.

به این لحاظ هر چند در ماده واحده پیشنهادی دولت از مجلس اجازه عضویت در مرکز آموزش و تحقیقات کشورهای اسلامی و پرداخت حق عضویت و اعطای کمک به آن مرکز درخواست شده است، در عمل از آنجا که اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، همگی در مرکز مذکور عضویت دارند، درخواست دولت را می تواند در حد درخواست مجوز پرداخت حق عضویت به مرکز محدود کرد.

با این تأکید که مشارکت موثر دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استفاده از فرصتهای کارشناسی و مدیریتی آن باید در ازای پرداخت حق عضویت مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مستندات موجود هنوز قواعد و مقررات داخلی، مرکز به تصویب نرسیده است بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند به طور جدی و فعال در تدوین این مقررات قبل از تصویب، مشارکت داشته باشد و جهت گیری عملکرد مرکز را از طریق پیشنهاد مقررات داخلی مناسب به سمت منافع ملی و منطقه ای همه کشورهای عضو سوق دهد.

همچنین از آنجا که گردآوری و انتشار اطلاعات، در اختیار گذاشتن مدارک و مستندات کشور و نشانی مسئولان اصلی و تأمین امکانات آموزشی، پژوهشی و نیروی انسانی کشورهای عضو از جمله وظایف آن کشورها ذکر شده است، آمادگی ارکان نظام جمهوری اسلامی برای همکاری و ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت است به خصوص که مرکز بنا بر اساسنامه مجاز است با سایر سازمانهای بین المللی منطقه ای و جهانی همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشد، که از این حیث نیز مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی ایران در تدوین مقررات مربوط به امنیت اطلاعات کشورهای عضو را در ازای پرداخت حق عضویت طلب می کند.

از این رو عضویت ایران در این مرکز به دلیل ضرورت توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، به خصوص همکاری با کشورهای اسلامی با هدف ارتقای استانداردهای آموزشی و پژوهشی کلیه کشورهای اسلامی و کمک به رشد و ارتقای فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای عضو مفید فایده خواهد بود.