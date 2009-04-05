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۱۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

غضنفری در گفتگو با مهر:

صادرات غیر نفتی امسال به 25 میلیارد دلار افزایش می‌یابد

صادرات غیر نفتی امسال به 25 میلیارد دلار افزایش می‌یابد

معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد صادرات غیر نفتی در سال 88 با احتساب 20 درصد رشد نسبت به سال 87 به 25 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: با توجه به وقوع بحرانهای جهانی و پدیدار شدن آثار آن در ایران، رشد صادرات غیرنفتی کشور همانند سال گذشته نخواهد بود و می توان رشدی معادل 20 درصد را برای آن در نظر گرفت. بر این اساس امیدواریم صادرات غیرنفتی کشور در سال 88 به 25 میلیارد دلار برسد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: هنوز گمرک آمار صادرات غیرنفتی را در اسفندماه سال 87 اعلام نکرده است اما براساس تقریب و در نظر گرفتن متوسط آمار 11 ماهه برای اسفندماه می توان پیش بینی کرد که صادرات غیرنفتی کشور در سال 87 به 22 تا 23 میلیارد دلار رسیده باشد.

وی تصریح کرد: در 11 ماهه سال 87 میزان صادرات غیرنفتی به 21 میلیارد دلار رسیده است.

غضنفری در پایان گفت: سازمان توسعه تجارت ایران همچون سال گذشته به حمایتهای خود از صادرات غیرنفتی ادامه خواهد داد و بر این اساس در نظر داریم برنامه ای قویتر برای معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی پیاده کنیم.

کد مطلب 854200

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