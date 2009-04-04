به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد در این حکم، همچنین‌ مهدی تقوایی، دیگر معاون خود را نیز به عنوان جانشین ستاد، مصطفی سالاری را به عنوان عضو و دبیر ستاد،‌ محمود عظیمی‌ نیا، فرماندار یزد را به عنوان عضو، سیدعلی محمد حسینی را عضو و مسئول کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات استان یزد منصوب کرد.

همچنین طی این حکم،‌ احمدعلی دشتی پور به عنوان عضو و مسئول کمیته، اجرایی،‌ محمود سلیمی عضو و مشاور حقوقی، سید عبدالمجید قائم‌ محمدی عضو و مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌ رسانی و عباسعلی رضایی عضو و مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان یزد منصوب شدند.