پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از زمانی که هدایت تیم فوتبال مس کرمان را برعهده گرفتم یکی از اهداف اصلی ما دستیابی به یکی از رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی و کسب سهیمه لیگ قهرمانان آسیا بود. خوشبختانه امروز به این هدف نزدیک شده‌ایم و تا پایان لیگ برای رسیدن به آن می جنگیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم‌های رقیب مس کرمان برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا همه قابل احترام و شایسته هستند، افزود: در حال حاضر سه تیم صبای قم، سپاهان اصفهان و پرسپولیس با 49 امتیاز سایه به سایه تیم مس حرکت می کنند و منتظر یک لغزش از سوی ما هستند تا به رده سوم جدول صعود کنند. در شرایط فعلی کار ما دشوارتر از گذشته شده است و باید از جایگاهی که به زحمت به دست آورده ایم با چنگ و دندان حراست کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در ادامه تاکید کرد که نارنجی پوشان کرمانی باید مراقب حواشی‌های مخربی باشند که آنها را تهدید می کند.

مظلومی اذعان داشت: درحال حاضر مردم کرمان امیدوار شده‌اند که تیم شهرشان در فصل آینده برای نخستین بار حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد. ما نهایت تلاش خود را به کار می بندیم تا این امیدواری به یاس تبدیل نشود. من به تیم خود اطمینان دارم و می دانم می توانیم به راحتی سهیمه این رقابت‌ها را کسب کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا به همکاری خود با تیم مس کرمان در فصل آینده نیز ادامه خواهید داد؟"، گفت: من تا پایان فصل آینده با تیم مس کرمان قرارداد داخلی دارم. پس از پایان فصل جاری لیگ برتر برای آینده تصمیم گیری خواهم کرد و با مدیران مس کرمان مذاکره می کنم.