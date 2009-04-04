محمدابراهیم لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکایات و پیشنهادات مردم از طریق تماس با سامانه 09669 افزود: در ایام تعطیلات نوروز روزانه بیش از هزار تماس با این سامانه برقرار شده که موارد مطرح شده نیز به ترتیب مربوط به دریافت اطلاعات گردشگری از مناطق مختلف، تطابق نرخ تور با قیمتهای استاندارد، شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و بین راهی و همچنین شکایت از سایر سازمانها و حوزه های خدماتی مانند امداد خودرو ، بیمارستان ، مجتمتع رفاهی و ... می شد.

براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، در ایام تعطیل 114 تلویزیون شهری درسطح کشور به مسافران نوروزی اطلاع رسانی کردند و همچنین به منظور اطلاع رسانی بیشتر 9 میلیون و 974 هزار بروشور و 9 میلیون و 500 هزار انواع اقلام تبلیغاتی چاپ و در سطح شهرها توزیع شد.

قائم‌مقام ستاد تسهیلات سفرهای دایمی کشور از رسیدگی به 85 درصد شکایات گردشگران در نوروز خبر داد و تاکید کرد: پس از نظارت ناظران 80 واحد خدماتی مانند هتل ، مرکز بین راهی و ... تعطیل ، تعلیق و لغو مجوز شدند.

در ایام نوروز توسط دو هزارو 973 نفر ناظر بازرس در 30 استان کشور، 35 هزار و 712 مورد بازدید صورت گرفت که در نهایت منجر به تشویق 813 واحد فعال ، 2 هزار و 396 مورد تذکر شفاهی و یک هزار و 569 مورد نیز اخطار کتبی به واحدهای متخلف شد.



سفرهای انجام شده در تعطیلات نوروز نسبت به سال قبل از افزایش 40 درصدی برخوردار بوده است لاریجانی

لاریجانی با اشاره به اینکه استانهای خراسان رضوی ، قم ، خوزستان ، مازندران ، کردستان و لرستان نسبت به استانهای دیگر دارای بیشترین شکایت بوده اند ، گفت: در استانهای پر گردشگر مانند مازندران ، خراسان رضوی ، فارس، اصفهان ، کرمانشاه و بوشهر بیشترین نظارت انجام شده است.

قائم‌مقام ستاد تسهیلات سفرهای دایمی کشور از افزایش 40 درصدی سفرهای انجام شده در ایام نوروز نسبت به سال قبل آن خبر داد و افزود: براساس آمارهای اعلام شده بیش از 42 میلیون نفر شب درمراکز اقامتی تحت پوشش اقامت کرده اند که البته 12 تا 15 درصد اقامت ها که در ویلاهای شخصی و بستگان بوده ، ثبت نشده است.

لاریجانی گفت: به زودی با همکاری ارگانها و سازمانهای مرتبط آمار دقیق گردشگران را در تعطیلات نوروز اعلام می کنیم.

از نظر تردد بین استانی و ورود گردشگر به ترتیب استان‌های مازندران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، هرمزگان و قم پذیرای بیش‌ترین تعداد مسافر بوده‌اند اما در حوزه‌ اقامتی (نفرشب) به ترتیب استان‌های مازندران، خراسان رضوی، هرمزگان، فارس، بوشهر و اصفهان بیش‌ترین مسافران نوروزی را اسکان داده‌اند.