غلامرضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: رشته بین رشته ای علوم و فناوری نانو با گرایش نانوشیمی بر اساس تفاهم نامه دانشگاه مراغه با پژوهشگاه علوم و فناوری هسته ای و با حمایت این پژوهشگاه در دانشگاه مراغه راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه مراغه افزود: راه اندازی و جذب دانشجو در رشته نانوشیمی به مجوز شورای گسترش آموزش عالی نیازمند است که اقدامات لازم برای دریافت مجوز نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: در تفاهم نامه دانشگاه مراغه و پژوهشگاه علوم و فناوری هسته ای مقرر شده پژوهشگاه در طرحهای تحقیقاتی به دانشگاه کمک کند و دانشگاه از امکانات پژوهشکده ای که در بناب دارند بهره مند شود.