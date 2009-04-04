به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان محاسبات ذهنی در داوطلبانی که در آزمایش شرکت کردند پس از مصرف میزان زیادی از ماده فلایانولز که در شکلات به وفور وجود دارد افزایش یافته است.

نتیجه آزمایشها نشان می دهد که داوطلبان پس از مصرف این ماده کمتر احساس خستگی فیزیکی و ذهنی کرده و دقت ذهنی آنها افزایش پیدا می کند. این مطالعات در کنفرانس سالانه انجمن روانشناسی انگلستان ارائه شده است.

محققان دانشگاه نورث آمبریا پس از ارائه نتایج آزمایشهای خود اعلام کردند که شکلات می تواند در انجام وظایف پیچیده و طاقت فرسای ذهنی موثر واقع شود. یافته ها نشان می دهد دانش آموزانی که قبل از امتحات شکلات مصرف کرده باشند می توانند نتیجه بهتری از امتحان خود به دست آورند.

ماده فلاوانولز قسمتی از ماده شیمیایی پلی فنولز است که مصرف آن باعث افزایش جریان خون در مغز انسان می شود. به منظور نمایش توانایی این ماده دانشمندان از 30 داوطلب در گروههای 3 تایی درخواست کردند که اعداد مبدا احتمالی که توسط رایانه انتخاب می شد را به صورت معکوس شمارش کنند.

نتایج نشان می دهد که داوطلبان پس از نوشیدن شکلات داغ که حاوی مقادیر زیادی از ماده فلاوانولز بود نسبت به زمان قبل از مصرف این ماده، شمارش معکوس را با دقت بیشتر و سرعت بالاتری انجام دادند. در عین حال داوطلبانی که شکلات را نوشیده بودند حتی پس از ساعتها شمارش احساس خستگی نکرده و به فعالیت خود ادامه دادند.

بر اساس گزارش تلگراف، میزان فلاوانولز مصرفی در این آزمایشها برای هر فرد 500 میلی گرم بوده است که این میزان بسیار بیشتر از مقداری است که به صورت طبیعی در مواد خوراکی یافت می شود. با این حال محققان اعلام کردند که میزان زیادی از این ماده علاوه در شکلات در میوه ها و سبزیجات نیز یافت می شود. همچنین شکلات تلخ نسبت به دیگر فراورده های شکلاتی میزان بیشتر از فلاوانولز را در خود گنجانده است.