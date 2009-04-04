سیدمجتبی میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این وسعت زمین طرحهای تفریحی، توریستی، مجتمع های پذیرایی بین راهی، بوستانهای روستایی، پارک جنگلی و ... اجرا می شود.

وی همچنین پیش بینی واگذاری 200 هکتار از اراضی ملی و ساحلی برای احداث مجتمع پتروشیمی خبر داد و عنوان کرد: شهرستان لنگرود دارای بیش از 35 هزار هکتار عرصه ملی است که در حال حاضر در 30 هکتار از جنگلهای این شهرستان طرح توسعه، احیا و غنی سازی در حال اجراست.

میرهاشمی با اعلام اینکه برای 35 هزار هکتار از اراضی ملی لنگرود به نام دولت جمهوری اسلامی سند مالکیت صادر شده است، گفت: واگذاری 220 هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای توسعه ای، صنعتی و کشاورزی، نهالکاری در 118 هکتار از اراضی ساحلی به منظور حفظ عرصه های منابع طبیعی از جمله اقدامات منابع طبیعی در این منطقه است.

این مسئول بیان داشت: اجرای پروژه های نهالکاری، احیا، غنی سازی و توسعه جنگل به مساحت هشت هزارهکتار، احداث، ترمیم و نگهداری 31 کیلومتر از جاده های جنگلی، ساماندهی 44 خانوار جنگل نشین و خروج سه هزار و 961 واحد دامی و آزاد سازی 480 هزار مترمربع از اراضی جنگلی از دیگر اقدامات انجام شده منابع طبیعی در شهرستان لنگرود است.

میرهاشمی در ادامه با اشاره به اینکه 60 هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان لنگرود امسال رفع تصرف و خلع ید شده است، یادآور شد: صدور 46 فقره حکم قضایی به نفع منابع طبیعی و انجام عملیات اطفا حریق در 3.6 هکتار از اراضی ملی شهرستان لنگرود و ایجاد کمربند حفاظتی به طول چهار کیلومتر از جمله سایر اقدامات انجام شده در سال 87 است.