به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان افزود: بر اساس ارزیابی به عمل آمده میزان استقبال و رضایت مسافران از خدمات ارائه شده در استان مطلوب و رضایت بخش بوده است.

وی اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای استان با وجود کمبود امکانات در ارائه خدمات به مسافران نورزی استان مطلوب عمل کرده و امیداورایم این خدمات در سالهای آینده ارتقای بهتری یابد.

وی با اشاره به طرح های اقتصادی زودبازده در استان افزود: در سالهای اخیر توجه خوبی در این زمینه شده و حدود هشت هزار میلیارد ریال به این بخش تخصیص یافت که با استفاده از آن کارخانجات و شهرکهای صنعتی بزرگی راه اندازی و فعال شد.

استاندار گلستان بیان داشت: با توجه به ابلاغ قانون بودجه، شورای برنامه ریزی جدیدی در استان تشکیل می شود و برای تنظیم موافقت نامه ها باید تسریع و تا پایان اردیبهشت ماه موافقتنامه های این بخش مبادله شود.

محمودزاده با بیان اینکه سال قبل حدود دو هزار طرح در استان افتتاح شد، تصریح کرد: افتتاح و راه اندازی استادیوم 25 هزار نفری گرگان، بیمارستان علی آباد، آبگیری سد دانشمند و نیروگاه برق علی آباد کتول از جمله طرح هایی است که امسال در استان راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: سال جاری تمامی اعتبارات سد کبودوال تخصیص می یابد و اعتبار مورد نیاز سد نرماب چل چای نیز تامین می شود.

وی امنیت را مبنای همه حرکتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: پیشرفت و ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از منابع در گرو تامین امنیت بوده و تلاشها در این بخش در استان مطلوب بوده است.

محمودزاده با اشاره به درپیش بودن انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یادآور شد: ملت همانگونه که از اول انقلاب تاکنون در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی نقش فعالی داشته اند این بار نیز در انتخابات مشارکت پرشوری خواهند داشت.

وی بیان داشت: امروز عزت و اقتدار ما مهمتر از هر حزب و دسته ای است و اگر این امر در نظر گرفته شود، امنیت و سلامت در انتخابات تامین می شود و مردم مشتاقانه در انتخابات شرکت می کنند.



