محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه متاسفانه نهادی که پیگیر تحقق اهداف نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب باشد وجود ندارد، در حال حاضر هر دستگاه بر اساس میزان علاقه و اشتیاق خود موضوع را پیگیری و پیاده می‌کند.

وی افزود: بر این اساس طرح "تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری اهداف نامگذاری سالیانه پیشنهاد شده که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود. در صورت تشکیل این دبیرخانه یک نهاد برای درخواست برنامه دستگاهها در تحقق شعارهای سال مشخص خواهد شد که در طول سال نیز بر عملکرد دستگاهها در این زمینه نظارت خواهد داشت.

طراح اصلی این طرح تصریح کرد: دبیرخانه می‌تواند در پایان هر سال با برپایی جشنواره‌ای دستگاههایی را که اهتمام بیشتری در تحقق شعار سال داشته‌اند تشویق کند و با این توجه ویژه، اصل موضوع به طور جدی پیگیری شود.

میرتاج‌الدینی گفت: پیشنهاد دیگر در طرح مذکور این است که برای جلوگیری از گسترده شدن دولت، دبیرخانه در یک وزارتخانه تاسیس و با مشارکت دستگاههای دیگر اداره شود.

به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح مذکور به زودی با امضا نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.