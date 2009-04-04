به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیکاگو تریبون، این تلاش که با حمایت رهبران جامعه مسلمان و افرادی چون کیث الیسون نخستین نماینده مسلمان در کنگره امریکا صورت گرفته به دنبال اطلاع مقامات کاخ سفید از آن دو هفته زودتر از برنامه ارائه شده است.

این اقدام با هدف جلب توجه دولت جدید ایالات متحده امریکا به مسلمانان امریکا صورت گرفته است، جامعه‌ای که برخلاف سایر جوامع دینی احساس می‌کنند در کشور خود بیگانه هستند. اکنون مسلمانان امریکایی که براساس تحقیقات عموماًً در انتخابات از اوباما حمایت کردند هوشیارانه در هرگام دولت را مورد بررسی و نظارت خود قرار می‌دهند.

بسیاری از آنها از سکوت اولیه اوباما در طول تجاوز صهیونیستها به غزه ابراز نا امیدی کردند و از اقدامات اف بی آی که مأمورانی را به عنوان جاسوس مساجد اعزام می‌کند شکایت دارند.

رهبران جوامع اسلامی ابراز امیدواری کرده‌اند که کاخ سفید مسلمانان را برای مسئولیتهایی در دولت در نظر بگیرد. آنها اعتقاد دارند که این تنها فرصتی برای مسلمانان امریکایی نیست که خود را به کشور نشان دهند بلکه فرصتی برای کشور است تا از حضور جوامع مختلف سود برده و اهمیت آن را به‌رسمیت بشناسند.

حدود 7 تا 8 میلیون مسلمان در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کنند اما تاکنون هیچ مسلمانی مسئولیت کلیدی در دولت نداشته است.

یک مقام آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت که دولت اوباما این شرح حالها را دریافت کرده است اما بررسی فهرستی از کاندیدها برای مشاغل دولتی چندان متعارف نیست.

در این میان بسیاری از رهبران مسلمان به جوامع خود گفته‌اند که واقع‌گرا باشند.