به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا حسینی پویا، سامان فائزی، حامد باقرپور، پوریا فیاضی، آرمین صادقیانی، امیر غفور، سجاد دهنوی، حامد تاری وردی، سید پویا حبیبی و سعید شیرود نفراتی هستند که به همراه مصطفی حیدری، محمد هاشم حسینی، پوریا میرزایی، مجتبی میرزاجانپور، مهیار حسینی، مجتبی قلی زاده، میثم فریدی، امین نجفی و ناصر رحیمی بنا به دعوت یوتسا ست‌کوویچ در مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم والیبال نوجوانان شرکت خواهند کرد. این اردو از 17 فروردین‌ماه آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

محمد وکیلی (مربی) و فرشاد سعیدی (کمک مربی) در کنار یوتسا ست‌کوویچ هدایت اردونشینان نوجوان را بر عهده خواهند داشت. ایوان کرکویچ هم به عنوان آنالیزور در کنار بازیکنان خواهد بود.

مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان 29 مردادماه تا 9 شهریورماه در ایتالیا برگزارمی‌شود. تیم والیبال نوجوانان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی عازم ایتالیا می‌شود.