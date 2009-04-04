به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اظهار داشت: مجریان انتخابات باید نهایت تلاش و کوشش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در استان بکار گیرند زیرا این موضوع باعث اطمینان مردم از سلامت انتخابات و حضور گسترده و حداکثری آنان در پای صندوقهای اخذ رای خواهد شد.

وی افزود: حفاظت و صیانت از آرای مردم در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره ای شوراهای اسلامی شهر کرمانشاه و مجلس شورای اسلامی در شهرستان سنقر و کلیایی از مهمترین وظایف مجریان انتخابات می باشد.

دمیاد با بیان اینکه بر اساس دستور استاندار محترم کمیته های ستاد انتخابات در استان مشخص و فعالیت های خود را شروع کرده اند،گفت: تمامی مجریان و عوامل بحث انتخابات در استان باید با مدیریت این ستاد فعالیتها و تلاشهای خود را دنبال نمایند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و منظم در استان باشیم.

دمیاد با اشاره به فعالیت مطلوب کمیته های مختلف ستاد انتخابات استان از جمله کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی در انتخابات گذشته یاد آور شد: ضرورت دارد که هر نوع انعکاس اخباری تنها از سوی رئیس ستاد انتخابات استان صورت گیرد و رسانه ها و مطبوعات نیز با هماهنگی روابط عمومی نسبت به انعکاس اخبار و گزارشات ستاد انتخابات بپردازند.

وی با بیان اینکه هیچ موضوعی در استان بالاتر از موضوع برگزاری انتخابات نیست، گفت: از هم اکنون اصل کار و فعالیتها در وزارت کشور و استانداریها بحث انتخابات است، لذا توان تمامی معاونت های استانداری برای برگزاری باشکوه انتخابات باید در اختیار این ستاد قرار گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خاطر نشان ساخت: جلسات ستاد انتخابات استان باید بصورت هفتگی و مستمر و منظم برگزار شود و اعضای کمیته ها به ارائه گزارش عملکرد خود در جهت فراهم ساختن زمینه های برگزاری مطلوب و باشکوه انتخابات در استان بپردازند.