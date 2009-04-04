به گزارش خبرگزاری مهر، از 25 اسفند 87 تا 15 فروردین 88 در چهار محور شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت 17 کمپ امداد نوروزی همراه با 20 دستگاه آمبولانس، 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 3 فروند بالگرد فعالیت داشتند.

از 25 اسفند 87 تا کنون 2 هزار و 711 ماموریت توسط کمپ ‌های جاده ‌ای اورژانس پایتخت صورت گرفته که 154 مورد از این ماموریتها مربوط به تصادفات بوده است.

با فرهنگ‌ سازیها و تبلیغات انجام شده، به رغم افزایش خودروها و سفرهای نوروزی نسبت به سال گذشته ماموریتهای مربوط به تصادفات جاده ‌ای اورژانس تهران نسبت به سال گذشته حدود 53 درصد کاهش داشته است. همزمان با کمپ های جاده‌ای 115 پایگاه نیز در تهران فعال بودند.

همزمان با روز طبیعت نیز آمبولانسهای اورژانس تهران در 101 نقطه از پارکها و مناطق پرازدحام استقرار داشتند.

آمار ماموریتهای داخل شهری اورژانس تهران نیز از 25 اسفند 88 تا 15 فروردین سال جاری، 17 هزار و 480 مورد گزارش شده که از این تعداد 2 هزار و 355 مورد مربوط به تصادفات بوده است.