به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در بارندگی ‌های اخیر در استان، دو شهرستان بیرجند و درمیان دچار سیل ‌زدگی شدند و این در حالی است که سایر شهرستان‌های استان از جمله سرایان و فردوس نیز دچار مشکلات فراوانی شدند.

وی با بیان اینکه بخش خوسف در شهرستان بیرجند و طبس مسینا در شهرستان درمیان دچار خسارات فروانی شدند، ادامه داد: به لحاظ آمادگی فرمانداران شهرستان‌ها و اعضای ستاد حوادث استان حجم خسارات خوشبختانه زیاد نبود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: از ساعات اولیه پس از اتمام بارندگی اقدامات لازم در خصوص امداد و نجات و اسکان سیل ‌زدگان در تمامی نقاط استان شروع شد و تمامی دستگاه‌ های عضو ستاد حوادث در راستای ارائه خدمات مطلوب به آسیب‌دیدگان اقدام کردند.

مرتضوی با اشاره به خساراتی که به زمین‌های زراعی و احشام روستاییان وارد شده است، افزود: با بسیج تمامی امکانات استان نسبت به برآورد میزان دقیق خسارات و جبران آن اقدام خواهد شد و در حال حاضر نیازی به کمک سایر استانها نیست.