محمد حسن ابوترابی فرد امروز در حاشیه افتتاحیه مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در قزوین در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مجلس هفتم کار سنگینی برای حذف کنکور سراسری دانشگاهها انجام شد تا بتوانیم دانشجویان را با توجه به ظرفیت علمی و استعداد گزینش کنیم.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس امیدواریم با تفویض اختیار به دانشگاهها ارزیابی صحیح علمی دانش آموزان و متقاضیان تحصیل در دانشگاهها بر اساس تواناییهای علمی صورت گیرد و ملاک ارزیابی دانشجویان اصلاح شود.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می توان با هماهنگی دولت و مجلس تسهیلات لازم برای فعال کردن دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی جهت پذیرش برای دانشجو در مقاطع دکتری و ارشد را فراهم کرد که امیدواریم طی یکی دو سال گذشته این امر محقق شود.



ابوترابی فرد تاکید کرد: آزمون سراسری که در کشور برگزار می شود یکی از استانداردترین آزمونهایی است که در سطح علمی در جوامع توسعه یافته برگزار می شود اما در مورد نحوه پذیرش دانشجو جلساتی میان کمیسیون آموزش با وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش برای اصلاح بعضی از امتیازاتی که برای برخی از استانها قائل بودند برگزار شد که این شاخصها با نگاه مجلس اصلاح شد.

ابوترابی ادامه داد: امیدواریم در سال آینده در پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری دانشگاهها کمترین مشکل را داشته باشیم.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل کشور در پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تاکید کرد:‌ اصولا بحث آموزش در تمامی مقاطع از مسائل بسیار مهم و ارکان اساسی توسعه جوامع امروزی است. در طول سه دهه از انقلاب اسلامی ما در توسعه کشور گامهای اساسی برداشته ایم.



وی ادامه داد: ما امیدواریم که با جذب اعضای هیئت علمی مشکل کشور برای پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حل شود.



ابوترابی با اشاره به لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه در دستور کار مجلس است و تنها فوریت آن رای نیاورده و در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات است که امیدواریم امسال وارد صحن شود.