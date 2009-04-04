به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 544 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور یکی از استانهای هدف گردشگری در کشور است.

وی بیان داشت: آثارتاریخی استان ایلام شامل محوطه های تاریخی، تپه های تاریخی، قلعه و... است که هر ساله جمع زیادی از مردم کشور برای یدن این آثار تاریخی به استان ایلام سفر می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در نوروز امسال 700 هزار نفر از آثار تاریخی استان ایلام بازدید کرده اند، خاطرنشان کرد: قلعه والی شهر تاریخی سیمره، قلعه کنجانچم، دریاچه دوقلوی سیاه گاو، غار زینگه گان، چشمه های آبگرم و....بیشتر استقبال را در بین آثار تاریخی و طبیعی استان ایلام در ایام نوروز داشته است.

استان ایلام در ردیف استانهای جذب گردشگر کشور قرار دارد.