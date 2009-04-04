به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است به رنج و درد ملت مظلوم فلسطین می‌پردازد.



"بمب‌های پرتقالی" تاکنون در جشنواره‌های مختلف سینمایی از جمله ایدفا حضور داشته است. جشنواره فیلم حقوق بشر هفتم فروردین‌ماه در شهر دن هاگ هلند آغاز شد و تا 16 فروردین ادامه دارد. در این جشنواره آثاری با موضوع حقوق بشر، صلح و قضاوت به نمایش در‌می‌آید.