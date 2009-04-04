به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نصراله خادم السلام افزود: با توجه به اینکه برخی از متقاضیان هنوز آرمهای جدید خود را دریافت نکرده اند آرمهای قدیمی تا پایان فرودین ماه معتبر خواهند بود.

وی تاکید کرد: سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به وظایف خود به خوبی عمل کرده و تمام کسانی که مدارک خود را به موقع تکمیل و هزینه آرم را پرداخت کرده اند آرمهای جدید را تحویل گرفته اند و در واقع اشخاص حقیقی و حقوقی که آرمهای جدید را دریافت نکرده اند در تکمیل مدارک و یا پرداخت هزینه آرم قصور داشته اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: با این وجود برای آنکه مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید و واجدین شرایط دریافت آرم طرح ترافیک بتوانند تا دریافت آرم جدید با آرمهای قدیمی تردد کنند مهلت اعتبار آرمهای قدیم تا پایان فروردین ماه تمدید شد.