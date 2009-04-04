سید نبی صیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال یک میلیون و 456 هزار و 996 تن کالای تجاری با 469 فروند کشتی تجاری و نفتی در بندر نوشهر تخلیه و بارگیری شد.

وی اظهار داشت: از این مقدار 439 هزار و 345 تن مواد نفتی و 984 هزار و 134 تن واردات در این بندر بوده که شامل مواد معدنی، غلات، آهن آلات، کاغذ و مقوا بوده است.

به گفته صیدپور، همچنین در این مدت 33 هزار و 519 تن کالا شامل خشکبار، مصالح ساختمانی، خودرو، محصولات دامی و گیاهی، میوه و تره بار به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شد.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مستقر است.