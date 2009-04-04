فرماندار اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در دور اول سفر استانی هیئت دولت به اصفهان هزار و 619 پروژه در قالب 202 مصوبه برای شهرستان اصفهان در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از 76 درصد این پروژه ها اجرایی شده است.

حاجیان ادامه داد: اجرای این مصوبات تا سال 1391 برنامه ریزی شده است و تاکنون بیش از 96 درصد مصوبات سال 86 تاکنون عملیاتی شده است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: بیش از 92 درصد مصوبات سال گذشته تاکنون عملیاتی شده و نزدیک به 47 درصد مصوبات مربوط به سالجاری در شهرستان اصفهان نیزعملیاتی شده است.

260 پروژه برای سفر دوم ریاست جمهوری به اصفهان پیشنهاد شد

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر طرحهای پیشنهادی فرمانداری اصفهان در دور دوم سفر ریاست جمهوری در شهرستان اصفهان، اظهار داشت: اولویت برنامه های پیشنهادی فرمانداری برای دور دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان در خصوص پروژه های نیمه تمامی است که در دور اول به تصویب رسیده و نیازمند اعتبارات جدید است.

حاجیان عنوان کرد: از اولویتهای مهم پیشنهادی در سفر ریاست جمهوری به اصفهان در خصوص پروژه های آب رسانی در قالب طرحهایی چون انتقال آب بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ، متروی اصفهان و ورزشگاه بزرگ اصفهان است.

وی همچنین اختصاص بودجه جهت تکمیل مصلای اصفهان، قطار سریع السیر و موضوع فاضلاب شهرها را را از دیگر اولویتهای پیشنهادی برشمرد و خاطرنشان کرد: همچنین تلاش بر این بوده تا در خصوص خشکسالی و مسائل مربوط به کشاورزان نیز پیشنهادهای موثری را داشته باشیم.