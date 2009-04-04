به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی اظهار کرد: حدود 23 هزار تاکسی گردشی هم اکنون در سطح شهر تهران فعالیت می کنند که در مرحله نخست، امسال حدود 5 هزار تاکسی گردشی ساماندهی و در قالب تاکسیهای تلفنی و خطی به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه حذف کامل تاکسیهای گردشی 3 تا 5 سال زمان خواهد برد گفت: بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در نحوه خدمات رسانی تاکسیها تغییراتی ایجاد خواهد شد که بر این اساس تاکسیهای گردشی حذف می شوند و تمام تاکسیها در قالب خطی، تلفنی و ویژه خدمات رسانی خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین در مورد نوسازی ناوگان تاکسیرانی و از رده خارج کردن تاکسیهای فرسوده گفت: حدود 30 هزار تاکسی با عمر بیش از 10 سال مشمول نوسازی هستند و امسال در انتظار تسهیلات ویژه دولت برای تحقق این مهم هستیم تا بتوانیم تاکسیهای فرسوده را از رده خارج کنیم.

وی افزود: تمام تاکسیهای فرسوده اعم از تاکسیهای خطی، گردشی، ساماندهی شده، قدیمی و... در این طرح دیده شده اند که امیدواریم با اختصاص تسهیلات لازم از سوی دولت شرایط نوسازی این خودروها فراهم شود.