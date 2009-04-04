سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دو تیم شامل هشت گروه از بهمن ماه سال گذشته به منظور ارائه اطلاعات کارشناسی و دقیق به زائران این مناطق به پادگان شهید کلهر اندیمشک اعزام شدند.

وی افزود: هر ساله در تعطیلات نوروزی تعداد زیادی از افراد علاقمند به بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور می پردازند، امید است با نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه دستاوردها و آرمانهای امام و شهدا عملی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این افراد از مناطقی همچون طلائیه، فتح المبین، فکه، شرهانی، شلمچه و اروندکنار بازدید می کنند و راویان طی بازدیدها تمامی مشخصات مناطق و خاطرات خود را برای زائران بازگو می کنند.

ادیبی بیان داشت: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران برای فراهم کردن زمینه های تسهیل بازدید زائران طی دو ماه گذشته افرادی را که توانایی روایتگری دارند را شناسایی و پس از برگزاری چندین جلسه توجیهی، به پادگان شهید کلهر اندیمشک اعزام می شوند.