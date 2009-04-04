عبدالله ناصری عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، به دیدار برخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با میرحسین موسوی در روز چهارم فروردین اشاره کرد و اظهار داشت: شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی احتمالا در آینده ای نزدیک با میرحسین موسوی دیدار دیگری خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان مجاهدین با کروبی نیز به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای مطرح جبهه اصلاحات دیداری را ترتیب خواهد داد یا خیر، گفت: تا زمانی که سازمان در خصوص میرحسین موسوی به طور کامل به نتیجه نرسیده، بعید است با کروبی دیداری داشته باشد.

ناصری همچنین گفت که کاندیدای مورد حمایت سازمان مجاهدین طی روزهای آتی توسط سخنگوی این سازمان معرفی خواهد شد.