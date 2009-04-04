70 ‬درصد محصولات دامی در واحدهای کوچک روستایی تولید می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ساماندهی دامداری های روستایی و ایجاد امنیت شغلی از بهره برداران در پرداخت تسهیلات یارانه ای و تبصره ای از جمله راهکارهای حفظ این منابع پرورش دامی کشور است.

وی از اجرای 239 طرح کشاورزی در این منطقه خبر داد و افزود: این تعداد طرح از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زودبازده در زمینه های باغبانی، دام و طیور، مکانیزاسیون، زراعت، صنایع تبدیلی، شیلات، دامپزشکی، نوغان، ترویج و مشارکت مردمی اجرا شده است.

این مسئول ادامه داد: برای اجرای این تعداد طرح ‪ ۲۷ ‬ میلیارد و ‪ ۴۶ ‬ میلیون و ‪ ۷۴۸ ‬ هزار ریال تسهیلات بانکی به ‪ ۴۹۴ ‬ نفر پرداخت شده است.