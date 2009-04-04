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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

مدیر جهاد کشاورزی انزلی:

70 ‬درصد محصولات دامی در واحدهای کوچک روستایی تولید می شود

70 ‬درصد محصولات دامی در واحدهای کوچک روستایی تولید می شود

رشت - خبرگزاری مهر: محمد یادگار گفت: در حال حاضر ‪ ۷۰‬درصد محصولات دامی در واحدهای کوچک و روستایی تولید می شود که باید به این امر توجهی ویژه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ساماندهی دامداری های روستایی و ایجاد امنیت شغلی از بهره برداران در پرداخت تسهیلات یارانه ای و تبصره ای از جمله راهکارهای حفظ این منابع پرورش دامی کشور است.

وی از اجرای 239 طرح کشاورزی در این منطقه خبر داد و افزود: این تعداد طرح از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زودبازده در زمینه های باغبانی، دام و طیور، مکانیزاسیون، زراعت، صنایع تبدیلی، شیلات، دامپزشکی، نوغان، ترویج و مشارکت مردمی اجرا شده است.

این مسئول ادامه داد: برای اجرای این تعداد طرح ۲۷ میلیارد و ۴۶میلیون و ۷۴۸هزار ریال تسهیلات بانکی به ۴۹۴نفر پرداخت شده است.

یادگار همچنین عنوان کرد: در این شهرستان سالانه سه هزار و ۲۰۰ تن گوشت سفید، ۲۰۰تن گوشت قرمز، دو هزار تن شیر، ۱۴۰تن تخم مرغ و دو تن عسل تولید می شود.

کد مطلب 854263

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