به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس کریستوف گراف فون اسپونک" یکی از دیپلماتهای سابق سازمان ملل و از اساتید دانشگاه ماربورگ و از اعضای موسسه "World future council" هامبورگ در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل" اظهار داشت : ناتو از یک ائتلاف دفاعی به یک ائتلاف خواسته های شخصی تبدیل شده است که حقوق بین المللی و منشور سازمان ملل متحد هیچ جایگاهی در آن ندارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : ناتو در نظر خیلی از کشورها به عنوان یک تهدید قلمداد می شود و مدتها است که در دنیا ائتلافهایی برای تقابل با ناتو در حال شکل گیری است.

وی که از منتقدین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز می باشد به عنوان نمونه به سازمان همکاریهای شانگهای اشاره کرده و اظهار داشت : این سازمان امروزه یک ائتلاف دفاعی و پاسخی به ناتو است که آشکارا می گوید تامین انرژی اعضای خود را به هر قیمتی حتی با قدرت سلاح تامین خواهد کرد.

اسپونک در ادامه راه حل تنش زدایی بین مسکو و ناتو را خاتمه یافتن گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به شرق ارزیابی کرده و خاطر نشان کرد : هر چقدر این ائتلاف نظامی بزرگتر شود همان اندازه خطر وقوع جنگ افزایش می یابد همانگونه که ما در جنگ اخیر گرجستان دیدیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ناتو با توجه به علایق مشترک با روسیه نمی تواند به یک ائتلاف آرام-آتلانتیک گسترش یابد، اظهار داشت : چرا ما باید به دنبال چنین راهکاری باشیم زمانی که شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد ؟ بهتر است به جای این، اصلاحات سازمان ملل که از حدود بیست سال در این باره بحث می شود در پیش گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت که اگر به بسیاری از اصلاحات و مسائل سازمان ملل رسیدگی شود ما به جای مذاکره در پایگاههایی بر مبنای علایق شخصی از جمله ناتو و سازمان شانگهای یک پایگاه خوب برای مذاکره در سازمان ملل خواهیم داشت .

این مقام سابق سازمان ملل در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آینده ناتو را چگونه باید ارزیابی کرد اظهار داشت : من ناتو را به عنوان یک مرجع صلاحیت تابع و وابسته به سازمان ملل می بینم. اگر این ائتلاف خود را این گونه ببیند می تواند یک ابزار کمک تکنیکی و نظامی در غلبه بر بحرانها باشد. پس ناتو باید یک سازمان حمایت کننده سازمان ملل و نه مشابه و موازی با آن باشد.

وی همچنین تاکید کرد که ما از هدف تاسیس سازمان ملل که همان حمایت از چند جانبه گرایی که در علاقه تمام جامعه جهانی و نه گروه خاصی از دولتها است خیلی فاصله داریم.

وی در پایان آینده ناتو را نامعلوم ارزیابی کرده و تقویت آن را خطری برای صلح جهانی دانست.