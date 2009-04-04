به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بررسی موضوع اصلاح الگوی مصرف در ستاد برنامه این معاونت به منظور تعیین راهبردها و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای عملیاتی کردن این امر مهم و درج احکام مورد نیاز در لایحه برنامه پنجم توسعه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 یکی از مهمترین اقدامها در این زمینه است.

مرکز آمار ایران هم به منظور تدوین شاخصهای مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف، پیگیری لازم را برای اعلام موضوع به همه دستگاههای اجرایی اعم از سازمانها و شرکتهای دولتی انجام خواهد داد.

تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف در درون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور شناسایی و تعیین راهکارهای علمی برای اصلاح فرایندهای اداری، کاهش هزینه های غیر ضروری، اولویت بندی فعالیتها و سایر اقدامهایی که نتیجه آن به اصلاح الگوی مصرف در درون سیستم کمک کند، اقدامهای دیگری است که توسط همین معاونت انجام می شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در راستای وظایف قانونی خود، تمهیدهای لازم را برای پیگیری، نظارت و ارزیابی به منظور چگونگی انجام کار در درون دستگاههای اجرایی اعم از سازمانها یا شرکتهای دولتی فراهم خواهد کرد.

این معاونت اظهار امیدواری می کند که همه دستگاههای اجرایی، ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولت برای تحقق اوامر مقام معظم رهبری، گامهای موثر و علمی برداشته و با تدوین برنامه های عملیاتی، در به سرانجام رساندن این امر ملی و با اهمیت جدی بوده و اهتمام لازم را به عمل آورند.