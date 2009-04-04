سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این در حالی است که در ابتدای سال 87 تنها یک موسسه قرآنی در لرستان فعالیت داشته است.

وی با بیان اینکه این اداره کل آمادگی استقبال از همه علاقمندان به فعالیتهای قرآنی برای تاسیس مؤسسه قرآنی را دارد، ابراز امیدواری کرد با فعالیت این مؤسسات بیشترین فعالیت قرآنی کشور در لرستان انجام شود.

وی با اعلام اینکه استان لرستان در طول سال گذشته شکوفاترین استان در زمینه تاسیس موسسات قرآنی بوده است، افزود: این اداره کل در بخش مؤسسات قرآنی هیچ گونه محدودیت مالی ندارد.

علوی با اشاره به مصوبات سفر دوم هیئت دولت به لرستان در زمینه تاسیس موسسات قرآنی، خاطرنشان کرد: با توجه به اولین مصوبه سفر دوم ریاست جمهوری به استان لرستان مبلغ چهار میلیارد ریال بودجه قرآنی به مؤسسات قرآنی اختصاص یافت که تاکنون کمتر از یک میلیارد ریال آن جذب شده است.

وی از تمام فعالان قرآنی سراسر استان لرستان خواست برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه در حوزه فعالیتهای قرآنی وارد عرصه شوند.