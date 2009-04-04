ناصر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در روزهای پایانی سال گذشته در راستای ارتقا ضریب ایمنی در سطح راه های استان، عملیات خط کشی به طول 600 کیلومتر، تهیه و نصب علائم و تابلوهای ایمنی به تعداد هزار و 600 عدد و تهیه و نصب بازتاب ایمنی (رفلکتور) به تعداد شش هزار عدد در سطح راه های استان صورت گرفته است.

وی همچنین اجرای خط کشی اکستروژن به میزان 800 مترمربع، نصب گاردریل به طول سه کیلومتر، اجرای شیارهای لرزاننده به طول 100 کیلومتر، نصب سرعت گیر به تعداد پنج هزار عدد و نصب بشکه های ایمنی به تعداد 50 عدد را از دیگر اقدامات این اداره کل در راستای ایمن سازی محورهای اصلی استان عنوان کرد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: به منظور نصب تجهیزات یاد شده، خط کشی و ایمن سازی محورهای اصلی استان لرستان اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

محبی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای تسهیل در امر تردد و جلوگیری از هرگونه اختلال در رفت و آمد وسایط نقلیه در راه های استان، خاطرنشان کرد: نصب ده دستگاه چراغ چشمک زن خورشیدی، تعمیر و مرمت 12 کیلومتر از شبکه های روشنایی و ساماندهی و ایمن سازی ورودی های استان از دیگر اقداماتی است که با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار و 600 میلیون ریال در طول راه های اصلی لرستان انجام شده است.