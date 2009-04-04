به گزارش خبرنگار مهر، "سایه" با نام قبلی "ققنوس" روایت زنی به نام شیرین است که پس از درگیری با شوهرش و پیامدهای آن در چالشی سخت قرار گیرد. او تصمیم می‌گیرد برای آرامش درونی خود کاری کند، اما این کار برای زنی با بیماری روحی روانی مناسب نیست.



حمیدرضا پگاه، آتنه فقیه‌نصیری، رامتین خداپناهی، علیرضا اناری، فاطمه درستکار، بهادر سپهریان و بهادر ابراهیمی بازیگران و محسن شایان‌فر تهیه‌کننده و مجری طرح این فیلم تلویزیونی هستند.

از دیگر عوامل "سایه" می‌توان به رویا محقق نویسنده، رضا مطهری تدوینگر، رضا ابوفاضلی سرپرست گروه کارگردانی، مجید امانی‌زاده مدیرتولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، دلارام ششوان طراح صحنه و لباس، سعید محمدی‌مطلق ساخت موسیقی، شهران متولی‌باشی صدابردار و فاطمه سنجرانی طراح گریم اشاره کرد.