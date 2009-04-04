به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیادر سیاسی، در پی انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، حزب ملی فلسطین در نوار غزه مراسمی برگزار کرد که طی آن طلعت صفدی عضو دفتر سیاسی حزب ملی فلسطین با اشاره به اهمیت این مناسبت اظهار داشت: با وجود جنگهای مکرر از سوی صهیونیستها در این منطقه باید از قدس و مقدسات آن حمایت و دفاع کرد.

وی با اشاره به اینکه قدس شهر انبیاء بوده و مرکز تمدنهای قدیم و جدید است، تصریح کرد: قدس شهر صلح است و هنگامی که در خیابانها و کوچه های آن راه می‌روی تاریخ و تمدن را یادآور می‌شود، حال آنکه نمازخواندن در مسجدالاقصی با ممنوعیت همراه است و رژیم اشغالگر اسرائیل جای مساجد کنیسه ساخته است.

عضو دفتر سیاسی حزب ملی فلسطین با بیان اینکه هر مؤسسه‌ای رسمی و ملی در فلسطین با آغاز پایتخت فرهنگی قدس فعالیتهای گروهی خود را آغاز کرده است، یادآور شد: قدس منشأ تمدنها و فرهنگهای مختلف و منبعی برای انسانها است. از این رو می‌توان گفت که تاریخ بدون قدس معنا ندارد، همانطور که فلسطین نیز بدون پایتختی قدس معنا ندارد.

وی در ادامه خواستار استقلال فلسطین و آزاد سازی قدس شد و تأکید کرد: قدس منشأ سنتها، اندیشه، فرهنگ، دین، انسان و مبارزه است. قدس ارتباط دهنده ملت فلسطین با فرهنگ اسلامی و مسیحی است که دارای ریشه های تاریخی و تمدنی عمیقی است که هرچه صهیونیستها تلاش کنند نمی توانند ریشه های عمیق آن را از بین برند. زیرا قدس اسلامی بوده و اسلامی نیز باقی می ماند.

طلعت صفدی گفت: از زمان اشغال فلسطین صهیونیستها تمامی تدابیر مختلف را به منظور سیطره بر قدس و یهودی سازی آن به کار بسته اند و از هرگونه وسیله ای چون ترور، خشونت، طرد ساکنان آن، مصادره املاک کسانی که نبوده اند و حفاریهای مختلف زیر مسجدالاقصی کوتاهی نکرده اند و محاصره خود را افزایش داده اند؛ به طوریکه ضمن تلاش برای یهودی سازی اطراف مسجدالاقصی دو مسجد را نیز تخریب کرده اند و بر اماکن مسیحی و حتی علمای مسلمان و مسیحی تعرض کرده اند تا به این وسیله ساکنان قدس را فراری داده و روحیه شهروندان را تضعیف کنند، حال آنکه مقاومتهای مسلمانان و مسیحیان همچنان ادامه دارد و در این سال نهایت تلاش خود را برای معرفی این شهر تاریخی خواهیم کرد.