به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مطبوعاتی که پس از اولین جلسه مجمع در سال 1388 برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه امروز بحث پیرامون فرمایشات رهبری در پیام نوروزی وسخنان ابتدای سال ایشان صورت گرفت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به واسطه سخنان شفاف، صریح و راهگشای رهبری در امور سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تقدیر کرد.

وی ادامه داد: امروزبحث‌های پخته و مدبرانه ‌ای در خصوص امور اقتصادی و بین‌المللی جهت تدوین برنامه‌های کارآمدتر برای اداره کشور صورت گرفت و مقرر شد کمیسیون ویژه‌ای با عضویت 11 تن از جمله باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، مجید انصاری، ایروانی، زنگنه، مظفر، دانش جعفری، محسن رضایی، داوودی معاون اول رئیس جمهور، آقا محمدی و محمد هاشمی جهت بحث در خصوص تدوین سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف در کشور تشکیل شود تا این کمیسیون در صورت نیاز در قالب مجموعه بحث‌هایی، سیاست‌های لازم را با تایید رهبری ابلاغ کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: خبرهایی از موفقیت‌های هسته ‌ای کشورمان نیز که طی روزهای آینده از سوی رئیس جمهور ارائه خواهد شد موضوع دیگر جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که آقازاده رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در این خصوص ارائه داد.

وی به سه مصوبه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سیاست‌های کلی فرهنگی کشور در ابعاد مهندسی فرهنگی اشاره کرد و گفت: حمایت از تولیدات غنی و فاخر فرهنگی- هنری برای پاسخگویی به نیازهای کشور و همینطور بازار جهانی بخصوص که اخیرا تولیدات فرهنگی کشورمان نظیر فیلم و سریال در جهان مورد استقبال قرار گرفته مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد دولت در این زمینه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

رضایی تهیه روابط قانونی برای بهره‌ گیری محصولات فرهنگی و شبکه‌های خارجی بر اساس قانون و نه بر اساس استنباطات شخصی را دیگر مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و افزود: در قالب این مصوبه تاکید بر جایگزینی هرچه بیشتر قانون به جای سلیقه در این حوزه قرار دارد که باید تلاش کرد تا در این بخش‌ها قانون و ضوابط قانونی مبنای عمل قرار گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، ‌نوآوران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی را سومین مصوبه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت : در قالب این مصوبه آثار فرهنگی بر اساس ضوابط، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی در خصوص ترکیب جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار داشت: این جلسه با اکثریت اعضا با حضور مسئولین دولت، قوه قضائیه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و امیدواریم این جلسات با اهتمام بیشتر ادامه یابد.