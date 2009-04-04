سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این افراد در هر شهرستان از بین 30 نفر از معتمدین انتخاب و معرفی شدند.

وی اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در چهارمین دوره انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از 13 فرودین دراستان آغاز شده و تا 19 فروردین ادامه دارد و تاکنون دو نفر برای شرکت در این دوره ثبت نام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوره نیز همانند دوره های گذشته میزان مشارکت مردم در این رویداد سرنوشت ساز همانند دیگر دوره ها چشمگیر باشد و برای مشارکت بیشتر مردم در این انتخابات باید برنامه ریزی شود.

به گفته حسینی، تمامی ساز و کارهای لازم برای اجرای یک انتخابات سالم، پرشور و آزاد در اقصی نقاط این استان مهیا و آماده شده است.

محمد عجم فرماندار مینودشت نیز به خبرنگار مهر در مینودشت گفت: علیرضاامینی، حیدرقزلسفلو، محمد مهدی قزلسفلو،جعفر مصطفی لو، ،حسن سرایلو،محمد بزی جوان و حسین بشارتلو به عنوان اعضای اصلی این هیئت انتخاب شدند.

وی افزود: همچنین حسین ساسانی، صغرا قره جانلو، ایوب الیاسی، ذبیح اله شیردل وصغری مصطفی لو نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات در مینودشت معرفی شدند.

عجم تاکید کرد: اعضای هیئت اجرایی و مسولان امر برای برگزاری باشکوه انتخابات تلاش و برنامه ریزی کنند، زیرا عزت و اقتدار نظام اسلامی در گرو مشارکت پرشور مردم در انتخابات است و باید در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی اصولی شود.

وی اظهار داشت: مسئولان اجرایی در صیانت از آرای مردم نهایت تلاش و دقت داشته باشند و عواملی که مانع مشارکت گسترده مردم می شود را حذف کنند.

غلامعلی سوسرایی فرماندار گنبد نیز گفت: قربان‌محمد سعدی، حسین شهرکی، حمیدرضا فرقانی، رضا علیپوری، حسین صابری، محمد کاشانیان، ابراهیم پرنیان و عبدالمجید قزلجه به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات میا‌ندوره‌ای خبرگان رهبری در این شهرستان انتخاب شدند.