به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر نمایشی قادری از اسفندماه 87 در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت و از فردا تا پایان فروردین‌ماه به اجرای خود ادامه می‌دهد.



"کوچه عاشقی" حکایت خیابان ایرانشهر است که در دل آن عمارت حاج‌ ولی‌اله عدالت و تنها ورثه‌اش عادله خانم بنا شده است. هفت تن به بهانه عاشق شدن بر عادله خانم در پی تصاحب عمارت هستند و ...



محبوبه بیات، رضا مختاری، عزیز نقدی، جمشید صفری،‌ زری اماد، عبدالرضا فریدزاده،‌ بهرام تشکر، زهره پرتوی، حسین شمس، حامد منافی، علی فرجام‌فر، وحید جباری، حسام منظور، و جمعی دیگر از هنرمندان تئاتر در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.