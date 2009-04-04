به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر نمایشی قادری از اسفندماه 87 در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت و از فردا تا پایان فروردینماه به اجرای خود ادامه میدهد.
"کوچه عاشقی" حکایت خیابان ایرانشهر است که در دل آن عمارت حاج ولیاله عدالت و تنها ورثهاش عادله خانم بنا شده است. هفت تن به بهانه عاشق شدن بر عادله خانم در پی تصاحب عمارت هستند و ...
محبوبه بیات، رضا مختاری، عزیز نقدی، جمشید صفری، زری اماد، عبدالرضا فریدزاده، بهرام تشکر، زهره پرتوی، حسین شمس، حامد منافی، علی فرجامفر، وحید جباری، حسام منظور، و جمعی دیگر از هنرمندان تئاتر در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
اجرای نمایش "کوچه عاشقی" به کارگردانی نصرالله قادری از یکشنبه 16 فروردینماه در تماشاخانه سنگلج از سرگرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر نمایشی قادری از اسفندماه 87 در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت و از فردا تا پایان فروردینماه به اجرای خود ادامه میدهد.
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