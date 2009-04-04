به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی صفرزاده ظهر شنبه در جلسه کمیته بررسی کاهش قیمت ها افزود: نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای همه واحدهای صنفی و نرخ نامه در همه واحدهای خدماتی الزامی است و در صورت عدم رعایت به عنوان تخلف صنفی محسوب و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: با تمامی واحدهای صنفی فاقد برچسب قیمت کالایی به شدت برخورد می شود.



وی با تاکید بر جلوگیری از افزایش غیرعادی و غیرمنطقی قیمت ها افزود: در ادامه روند کاهش قیمت کالاها و خدمات، در بخش کالایی قیمت انواع برنج، انواع ماکارونی و قند و شکر به طور میانگین 12 درصد کاهش یافته است.

صفرزاده بیان داشت: با تنظیم بازار پیاز، مرغ منجمد، موز و پرتقال در قالب اجرای طرح ویژه، قیمت این اقلام نیز به طور چشمگیری در سطح بازار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین انواع مواد غذایی و شوینده ها، سیم و کابل، انواع سس، میلگرد و تیرآهن و برخی از مارکهای صوتی و تصویری نیز با کاهش قیمت مواجه شده است.

وی با تاکید بر لزوم کاهش قیمتها در حوزه کالاهای وارداتی گفت: با توجه به کاهش جهانی قیمت بسیاری از اقلام وارداتی، در این حوزه نیز باید قیمتهای واقعی لحاظ شود.

صفرزاده همچنین رعایت نرخ مصوب نان در نانواییهای آزادپز را لازم الاجرا دانست و گفت: نرخ انواع نان آزادپز در کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات و کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی به تصویب رسیده است و همه واحدهای صنفی نان آزادپز ضمن نصب نرخ نامه در محل، موظف به رعایت قیمت های تعیین شده هستند.