محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: در این مدت هزار و 744 فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و 196میلیون و 477 هزار و 892 ریال تشکیل و به هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مستقر در ادارات بازرگانی سراسر استان و تعزیرات حکومتی ارسال شده و از این تعداد هزار و 693 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

فیض بیان داشت: تعداد بازرسی های به عمل آمده از مراکز میوه و تره بار و حمل و نقل شهری به ترتیب دو هزار و 435 مورد به ارزش 46 میلیون و 347 هزار و 150ریال و هزار و 931 مورد به ارزش هفت میلیون و 505 هزار ریال است.

معاون بازرگانی گیلان ادامه داد: متخلفان صنفی به پرداخت 331 میلیارد و 595 میلیون و 355 ریال در حق دولت و مبلغ سه میلیون و 359 هزار و 500 ریال در حق شاکی محکوم شدند.

فیض همچنین از تعداد کل شکایات واصله از سوی ستاد خبری به میزان 946، تعداد 500 مورد متخلف و 357 مورد نیز غیرمتخلف شناسایی شد.

این مسئول در بازرگانی گیلان یادآور شد: در این مدت تعداد 106 گشت مشترک از سوی بازرسان، ناظران کمیسیون نظارت و کارمندان سازمان بازرگانی گیلان انجام شد.