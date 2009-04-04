فرماندار و بخشدار مرکزی اسدآباد برکنار شدند

مرادی در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید برف در هفته گذشته و بسته شدن گردنه اسدآباد، همچنین واژگونی یک دستگاه اتوبوس در گردنه که منجر به فوت 13 نفر از هموطنان شد دلیل اتخاذ این تصمیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیاری فرماندار و رشید آبیار بخشدار مرکزی بودند که استاندار همدان روز گذشته حکم برکناری آنها را اعلام کرد و هم‌اکنون احمد حیدری و حمزه عبدکوند به عنوان جانشینان فرماندار و بخشدار مرکزی اسدآباد انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، بارش شدید برف که روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود گردنه محور اسدآباد به همدان را مسدود کرد و به دنبال بارش شدید برف و کولاک در این گردنه در روزهای پایانی هفته گذشته تردد در این مسیر مختل شد.

براساس اعلام مرکز هواشناسی استان همدان ارتفاع ریزش برف در این محور بیش از 50 سانتی متر اعلام شد.