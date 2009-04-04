حبیب شیری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: هرگونه افزایش کرایه تاکسی ها بدون مجوز شورا غیر قانونی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه از زمان افزایش نرخ تاکسیرانی در تبریز زمان زیاد نمی گذرد گفت: در حال حاضر هر گونه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها باعث وارد آمدن فشار اقتصادی به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه خواهد شد.

دکتر شیری آذر با اعلام مخالفت خود با افزایش قیمت کرایه تاکسی ها افزود: در سال جاری چنین بحثی در شورای شهر صورت نگرفته است.

وی دامه داد: اعضای شورای شهر منتخبان مردم هستند و در هر حال منافع مردم بالاتر از هر چیز دیگری است.

یادآور می شود، هفته گذشته معاون اداری مالی سازمان تاکسیرانی تبریز از ارائه طرح افزایش کرایه تاکسی ها به شورای شهر تبریز خبر داد.

فرخ پورابراهیم در عین حال تاکید کرد: با توجه به تصویب نشدن طرح مزبور در شورای شهر هر گونه اخذ کرایه اضافی از مسافران تخلف محسوب می شود.

وی یادآور شد: بخش رسیدگی به شکایات شهروندان با شماره تلفنهای 4796772 و 4796773 در سازمان تاکسیرانی تبریز، آماده پاسخگویی به سئوالات و مشکلات شهروندان است.