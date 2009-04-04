سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین امسال 269 فقره تصادف در سطح شهرهای استان همدان رخ داده است که میزان تصادفات در مدت مشابه سال قبل 427 فقره بود.

وی در خصوص میزان فوت شدگان در تصادف‌های سال جاری نیز اظهار داشت: امسال 15 نفر در این تصادف‌ها جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 برابر شده است

کمالوند همچنین به افزایش میزان اعمال قانون در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال 44 هزار و 937 برگ جریمه صادر شده است که سال گذشته اعمال قانون 39 هزار و 744 مورد بود و این امار افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: امسال میزان ضبط گواهینامه و منگنه آن 100 درصد و توقیف خودرو نیز 50 درصد افزایش یافته است.