به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی غفوری مقدم ظهر شنبه در جلسه کمیته هماهنگی امور بازرسی اصناف افزود: از یازدهم اسفند ماه 87 تاکنون 50 هزار واحد صنفی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفتند که در مجموع حدود 9 هزار عنوان تخلف در پرونده های تشکیل شده درج شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: از ابتدای طرح ویژه نظارتی 175 بازرس نگار نصر، 70 بازرس سازمان بازرگانی، 70 ناظر کمیسیون نظارت و 26 کارمند سازمان بازرگانی در این طرح شرکت داشته اند.

وی اظهار داشت: بیشترین شکایات و گزارشات مردمی و تخلفات کشف شده در حوزه مراکز اقامتی بوده که در این خصوص چند اکیپ، روزانه صبح و بعد از ظهر برای رسیدگی به امور بازرسی و نظارتی این حوزه تشکیل شده است.

غفوری مقدم تصریح کرد: از آغاز شروع طرح تا هفتم فروردین ماه پنج هزار و 179 مورد گزارش تلفنی، کتبی و حضوری به ستاد خبری رسیدگی به شکایات مردمی این سازمان ارسال شد که از این تعداد هزار و 617 مورد به احراز تخلف و تشکیل پرونده منجر شد.

وی با بیان اینکه 70 درصد گزارشات مردمی به صورت تلفنی و 30 درصد به صورت کتبی و حضوری دریافت شده است، گفت: از هزار و 617 مورد تخلف محرز شده، بالغ بر 90 درصد تخلفات صنفی و بقیه تخلفات غیرصنفی تشخیص داده شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: تا تاریخ ششم فروردین ماه بیش از سه هزار پرونده تخلف صنفی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی ارسال شد که از این تعداد حدود دو هزار و 500 پرونده رسیدگی و بیش از 90 درصد پرونده ها منجر به محکومیت شد.

غفوری مقدم افزود: در این مدت میزان جرایم صادره در این هیئتها بالغ بر 150 میلیون تومان بوده است که 70 میلیون تومان آن وصول شده است.

وی ادامه داد: در طول اجرای طرح تاکنون هشت هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی فعال بوده اند که از این تعداد دو هیئت به صورت ویژه ظرف مدت 72 ساعت به پرونده ها رسیدگی می کنند.