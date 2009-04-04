عبدالله حاتم زاده در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس موافقت وزارت علوم، رشته های روابط بین الملل در گروه علوم سیاسی، رشته های مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی جنگل در گروه جنگلداری و رشته تکثیر و پرورش آبزیان در گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی راه اندازی می شود.
وی اعلام کرد: دانشگاه گیلان در این سه رشته جدید تحصیلی از سال آینده اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.
رئیس دانشگاه گیلان همچنین از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (Ph.D) برای سال 88 در این دانشگاه خبر داد و افزود: دانشگاه گیلان برای نیمسال اول سال تحصیلی 89 - 88 از طریق آزمون ورودی شامل آزمون زبان انگلیسی، آزمون تخصصی و مصاحبه در رشته های مختلف علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پایه و ادبیات فارسی دانشجو می پذیرد.
حاتم زاده ادامه داد: داوطلبان برای ثبت نام باید حداکثر تا دوازدهم اردیبشهت ماه جاری با مراجعه به سامانه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
وی یادآورشد: داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7 - 6690274 - 0131 داخلی 2061 دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تماس حاصل کنند.
نظر شما