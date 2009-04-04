عبدالله حاتم زاده در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس موافقت وزارت علوم، رشته های روابط بین الملل در گروه علوم سیاسی، رشته های مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی جنگل در گروه جنگلداری و رشته تکثیر و پرورش آبزیان در گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی راه اندازی می شود.

وی اعلام کرد: دانشگاه گیلان در این سه رشته جدید تحصیلی از سال آینده اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

رئیس دانشگاه گیلان همچنین از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ( Ph.D ) برای سال 88 در این دانشگاه خبر داد و افزود: دانشگاه گیلان برای نیمسال اول سال تحصیلی 89 - 88 از طریق آزمون ورودی شامل آزمون زبان انگلیسی، آزمون تخصصی و مصاحبه در رشته های مختلف علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پایه و ادبیات فارسی دانشجو می پذیرد.

حاتم زاده ادامه داد: داوطلبان برای ثبت نام باید حداکثر تا دوازدهم اردیبشهت ماه جاری با مراجعه به سامانه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

وی یادآورشد: داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7 - 6690274 - 0131 داخلی 2061 دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تماس حاصل کنند.