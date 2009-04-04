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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

از ظهر امروز به بعد؛

جریمه خودروهای دارای آرم طرح ترافیک سال 87 قانونی نیست

جریمه خودروهای دارای آرم طرح ترافیک سال 87 قانونی نیست

جریمه خودورهایی که از ساعت 12 امروز 15 فروردین به بعد با آرم طرح ترافیک سال 87 تردد کرده‌اند، قانونی نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان مطلب بالا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رانندگانی که قبل از این ساعت به سبب ورود به محدوده طرح ترافیک جریمه شده‌اند باید جریمه خود را پرداخت کنند.

سرهنگ هادی هاشمی ادامه داد: اما خودروهایی که از ساعت 12 به بعد امروز جریمه شده‌اند می‌توانند با مراجعه به مراکز پلیس راهور، خلافی خود را اصلاح کنند.

این در حالی است که به گفته رئیس واحد صدور آرم اغلب ارگانها و نهادها آرمهای طرح ترافیک خود را دریافت نکرده و امروز با ورود به محدوده طرح ترافیک با مشکل مواجه شده‌اند. به همین دلیل رئیس پلیس راهور ناجا از تمدید اعتبار آرمهای طرح ترافیک 87 تا پایان فروردین خبر داد.

کد مطلب 854312

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