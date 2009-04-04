یحیی نقی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورود این میزان گردشگر در تعطیلات نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به زمان ماندگاری گردشگران و مسافران نوروزی در استان اردبیل اضافه کرد: مدت اقامت گردشگران در این استان طی تعطیلات نوروزی با افزایش نسبی به دو روز رسید که مصمم هستیم با ارایه راهکارها و برنامه های بلند مدت این ماندگاری را افزایش دهیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان در ادامه شهر سرعین را به عنوان اولین شهر گردشگر پذیر استان عنوان کرد و ابراز داشت: بعد از شهر توریستی سرعین، اردبیل، ودیگر شهرهای استان نظیر بیله سوار، مشگین شهر و خلخال پذیرای بیشترین گردشگر و مسافر نوروزی بوده است.

وی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، دریاچه شورابیل و نئور در اردبیل،‌ بازارچه مرزی بیله ‌سوار، مجتمعهای آبگرم استان، روستاهای نمونه گردشگری و.. را از جمله مراکزی دانست که مسافران و گردشگران بیشترین بازدید را از آنها کرده اند.

نقی ‌زاده متذکر شد: از مجموع یک میلیون و هشتصد هزار مسافر و گردشگر وارد شده به استان بیش از 237 هزار نفر در اماکن اقامتی نظیر هتل، هتل ‌آپارتمان، میهمانپذیر، خانه معلم و مدارس آموزش و پرورش و مابقی نیز در مراکز استیجاری، چادر و.. اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه در طی تعطیلات نوروزی، ستاد نظارت بر اماکن اقامتی کشور و استان بیش از دو هزار مورد بازدید و کنترل از اماکن اقامتی اردبیل انجام داد، یاد آور شد: در طی این بازرسیها، یک مرکز اقامتی و پذیرایی تعطیل و 55 تذکرشفاهی، پنج اخطار کتبی و هفتاد مورد تشویق ابلاغ شد.

