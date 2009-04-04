27 هزار هکتار از اراضی مشگین شهر جنگل کاری می شود

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه و بهره‌برداری چند منظوره از جنگلهای این منطقه اجرا می شود.

وی اضافه کرد: از این میزان اراضی شناسایی شده تاکنون طرح جنگل‌کاری در سیصد هکتار شهرستان مشگین شهر تهیه شده و به زودی اجرا می شود.

علیزاده در ادامه با اشاره به تداوم اجرای طرح توسعه جنگلهای ارسباران در سال جاری تصریح کرد: طرح توسعه این جنگل به عنوان ذخیر‌گاه ژنتیگی ارزشمند منطقه آذربایجان از چند سال پیش آغاز شده و همه ساله تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب به محدوده آن اضافه و از تخریب آن جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرح های ملی و منطقه ای برای صیانت از جنگلهای ارسباران افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار و 196 هکتار از اراضی تحت پوشش طرح جنگل کاری در شهرستان مشگین شهر در منطقه ارسباران قرار می‌گیرد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان مشگین‌شهر اجرای طرح جنگل کاری در این شهرستان را از جمله طرح های مهم منابع طبیعی استان دانست و ابراز داشت: این طرح در مناطق جنگلی ارسباران مشگین‌شهر و به منظور حفاظت و توسعه این ذخایر ژنتیکی در استان اجرا می شود.

وی احداث دیوار ساحلی،‌ پارک جنگلی مشگین‌شهر و دیوار ساحلی خیاوچایی را از دیگر اقدامات اداره منابع طبیعی شهرستان مشگین‌شهر در حوزه جنگل داری و توسعه اراضی جنگلی عنوان کرد.

علیزلده در پایان با اشاره به توسعه چهارصد هکتار از اراضی این شهرستان با نهال و بذر خاطرنشان کرد: بیش از 10 کیلومتر از حاشیه جنگلهای "تورکنار"، "قینرچه" و "کلگشته" حصارکشی شده است.

