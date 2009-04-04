به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در گفتگو با سایت گل اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که سال جدید ایرانی را با گلزنی آغاز کردم و امیدوارم بتوانم سال موفقی را پیش رو داشته باشم. من خواهان به ثمر رساندن گل ها و موفقیت بیشتری هستم.

وی در ادامه گفت: تیم فوتبال اسپانیول در جدول رده بندی به ما نزدیک است و خوشحالم که این تیم را با پیروزی پشت سر گذاشتیم.

نکونام افزود: سرنوشت ما در دستان خودمان است بشرطی که خوب بازی کردنمان را ادامه دهیم. اوساسونا تیم باکیفیتی است اما متاسفانه وضعیتمان در جدول رده بندی باعث شده که با مشکل مواجه شویم.

هافبک تیم اوساسونا تصریح کرد: ما در این فصل از رقابت ها بازی های خوبی را به انجام رسانده ایم اما وضعیت بد ما در جدول رده بندی، این خوب بازی کردنمان را زیر سایه قرار داده است.

این هافبک دفاعی که هفت گل در رقابت های این فصل به ثمر رسانده ، افزود: همواره می خواهم بازیکن موثری باشم و برای همین در طول بازی تلاش بسیاری از خود نشان می دهم. می خواهم گل های بیشتری برای تیم اوساسونا بزنم و موفقیت های بیشتری با این تیم کسب کنم.

نکونام در خصوص رابطه با مربی اوساسونا گفت: من و خوزه آنتونیو کاماچو رابطه خوبی با یکدیگر داریم و او می داند که تمام تلاش خود را به کار می بندم تا به باشگاه کمک کنم. من مردم پامپلونا را دوست دارم و هرگز محبت و حمایت آنها را فراموش نخواهم کرد. مدتی که من مصدوم بودم آنها در انتظار من ماندند. ما باید در لیگ باقی بمانیم و با مربی بزرگی چون کاماچو ، به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.