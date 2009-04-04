منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در شرایط فعلی حتی اگر سرمربی تیم ملی همین امشب هم انتخاب شود، کار خاصی نمی تواند صورت دهد. چرا که در حال حاضر تیم‌های باشگاهی ما درگیر مسابقات داخلی و بین المللی بوده و مربی تیم ملی نمی تواند برنامه خاصی را برای آماده سازی تیمش در نظر بگیرد.

وی در ادامه از اهمیت بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره شمالی یاد کرد و گفت: برای ما بازی برابر کره شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر می خواهیم از مرحله گروهی مسابقات انتخابی جام جهانی صعود کنیم باید در این بازی حیاتی کسب امتیاز کنیم اگر به این هدف نرسیم شانس صعودمان به صفر می رسد و فرصت حضور در جام جهانی را از دست می دهیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: شرایط تیم ملی به گونه ایست که برای دیدارهای باقی مانده در مرحله انتخابی جام جهانی باید یک به یک برنامه ریزی کنیم. یعنی باید برای شکست کره شمالی برنامه ریزی کنیم و سپس در اندیشه تقابل با امارات و کره جنوبی باشیم.

پورحیدری خاطرنشان کرد: ما باید به دنبال رتبه سوم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا باشیم. رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست و می توانیم در مرحله بعد با عبور از تیمهایی چون بحرین، ازبکستان و قطر برای صعود به جام جهانی با نیوزلند رقابت کنیم. تیمی چون نیوزلند در اندازه ای نیست که بتواند مقابل تیم ایران مقاومت کند.

"در شرایط فعلی مربی ایرانی برای تیم ملی مثمرثمرتر است یا مربی خارجی؟"، منصور پورحیدری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: مهم نیست که مربی تیم ملی خارجی باشد یا داخلی. در شرایط فعلی باید فردی برای هدایت تیم ملی انتخاب شود که توانایی ارتقا روحی و روانی بازیکنان را داشته باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه برای سرمربی آینده تیم ملی مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد، استقلال رای و داشتن قدرت تصمیم گیری است. این بدان معنا نیست که مربیان پیشین تیم ملی چنین شاخصه‌ای را نداشته‌اند، بلکه منظور من این است که سرمربی آینده تیم ملی باید در شرایط حساس فعلی با تصمیم گیری‌های درست خود زمینه ساز صعود تیم ملی به جام جهانی شود.

"آیا برکناری شتابزده علی دایی در شرایط فعلی صحیح بود؟" منصور پورحیدری در پاسخ به این پرسش نیز گفت: از آنجا که شرایط مسئولان فدراسیون فوتبال را نمی دانم، نمی توانم در خصوص قطع همکاری با علی دایی اظهارنظری داشته باشم. اظهار نظر در این زمینه نیازمند بحث طولانی است و در حوصله این گفتگو نمی گنجد.

این کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص اینکه چرا در نشست شب گذشته با مسئولان فدراسیون فوتبال شرکت نکرده است؟، گفت: من همراه تیم پاس برای بازی مقابل مقاومت سپاسی به شیراز رفته بودم و نتوانستم به موقع بلیط سفر به تهران را تهیه کنم. با این وجود امشب به تهران می آیم تا در نشستی دیگر با مسئولان فدراسیون شرکت کرده و نقطه نظرات خود را با آنها در میان بگذارم.