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۱۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

در ایام نوروز؛

پنج هزار گردشگر از ابنیه تاریخی و گردشگری کرج بازدید کردند

پنج هزار گردشگر از ابنیه تاریخی و گردشگری کرج بازدید کردند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران گفت: پنج هزار نفر از گردشگران و شهروندان این شهرستان از ابنیه تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرج دیدن کردند.

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در ایام نوروز با همکاری شهرداری و شورای شهر کرج تور یک روزه کرج شناسی به صورت رایگان برای شهروندان برگزار شد.

وی افزود: در این تور گردشگران از اماکن ابنیه تاریخی و فرهنگی این شهرستان مانند سد امیرکبیر، کاروانسرای شاه عباسی، کاخ سلیمانیه، امامزاده حسین گوراب ارنگه، امامزاده رضی الدین روستا کلها، پل قدیمی کرج و تکیه سپه سالار جاده چالوس دیدن کردند.

مخاطب بیان داشت: در مجموع تا پایان 13 فروردین بیش از پنج هزار نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی این شهرستان بازدید کردند.

کد مطلب 854320

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