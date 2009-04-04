پنج هزار گردشگر از ابنیه تاریخی و گردشگری کرج بازدید کردند

رحمان مخاطب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در ایام نوروز با همکاری شهرداری و شورای شهر کرج تور یک روزه کرج شناسی به صورت رایگان برای شهروندان برگزار شد.

وی افزود: در این تور گردشگران از اماکن ابنیه تاریخی و فرهنگی این شهرستان مانند سد امیرکبیر، کاروانسرای شاه عباسی، کاخ سلیمانیه، امامزاده حسین گوراب ارنگه، امامزاده رضی الدین روستا کلها، پل قدیمی کرج و تکیه سپه سالار جاده چالوس دیدن کردند.

مخاطب بیان داشت: در مجموع تا پایان 13 فروردین بیش از پنج هزار نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی این شهرستان بازدید کردند.