به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی فندرسکی ظهر شنبه در نشست توجیهی اجرای این طرح با خبرنگاران در گرگان افزود: از این شمار 37 هزار نفر در مرحله اول آمایش در استان ثبت نام کردن که برای 25 هزار نفر کارت صادر شد.

وی اظهار داشت: همچنین در مرحله دوم برای 17 هزار فرد بیگانه و مرحله سوم نیز برای 13 هزار و 500 نفر در استان کارت آمایش صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله چهارم آمایش اتباع خارجی 14 هزار و 500 کارت برای اتباع بیگانه صادر شد و این کارتها فقط به افرادی ارائه می شود که دارای پاسپورت باشند.

به گفته فندرسکی، کلیه اتبارع خارجی مقیم در استان می توانند با در دست داشتن کارت آمایش مرحله سوم و مدارک مورد نظر برای دریافت کارت آمایش مرحله چهارم که اعلام می شود به دفتر امور اتباع و مهاجرین اشتان مراجعه کنند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بیان داشت: این کارت برای تردد و اقامت در همان شهرستانی است که در کارت درج شده و مراجعه و اقامت اتباع خارجی در سایر شهرستانها ممنوع است.

وی یادآور شد: اتباع مستقر در استان فقط در دو شهرستان گرگان و گنبد اقامت دارند و تردد و اقامت اتباع خارجی در سایر شهرستانهای استان ممنوع و غیرمجاز است.

وی عنوان کرد: اتباع مستقر در گرگان در روزهای زوج و اتباع مستقر در گنبد نیز برای دریافت کارت خود و اعضای خانوادهایشان به فرمانداری شهرستان مراجعه کنند.

وی افزود: مهلت دریافت کارتهای آمایش مرحله چهارم از 25 فروردین به مدت 35 روز پس از آن است و این کارتها دارای شش ماه اعتبار است.