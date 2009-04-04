واتیکان آماده تحریم "فرشتگان و شیاطین" است

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نشست مطبوعاتی فیلم سینمایی "فرشتگان و شیاطین" با بازی تام هنکس سوم و چهارم مه (13 و 14 اردیبهشت) در رم برگزار می‌شود.

در حالی که تعدادی از گروه‌های مذهبی در آمریکا از جمله مجمع کاتولیک پیش از این مخالفت خود را با نمایش پیش‌درآمد فیلم جنجالی "رمز داوینچی" اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد واتیکان آماده تحریم این فیلم است.





تام هنکس در صحنه‌ای از فیلم "فرشتگان و شیاطین"

ولاسیو دی پائولیس، اسقف اعظم و رئیس بخش امور اقتصادی واتیکان در مطلبی که در روزنامه رسمی واتیکان منتشر شد، گفت: باید دقت کنیم تن به بازی آنها ندهیم. با دراماتیزه کردن موضوع ناآگاهانه برای آنها مجانی تبلیغ کرده‌ایم.

این اظهارات نشان می‌دهد واتیکان حاضر به همراهی با "فرشتگان و شیاطین" نیست که پائولیس از آن به عنوان "اثری ضدمسیحی و دستکاری در رویدادها و تاریخ" یاد کرده است.



واتیکان پارسال نیز دست‌اندرکاران فیلم سینمایی "فرشتگان و شیاطین" را از فیلمبرداری در تمام کلیساهای رم منع و از این فیلم به عنوان "توهینی به خدا" یاد کرد. ماه پیش نیز واتیکان استودیو سونی را وادار کرد یک پوستر تبلیغاتی فیلم را از کلیسایی در دست تعمیر در رم بردارد.

تریلر "فرشتگان و شیاطین" از 13 مه در ایتالیا و چند کشور اروپایی دیگر افتتاح و از 15 مه در آمریکا اکران می‌شود. این فیلم به کارگردانی ران هوارد بر مبنای کتابی پرفروش به همین نام نوشته دن براون ساخته شده است.



واتیکان سال 2006 نیز رمان "رمز داوینچی" نوشته براون و بعد فیلم ساخته شده از روی آن را محکوم کرد. هنکس در روایت سینمایی نقش رابرت لنگدون نمادشناس دانش‌آموخته هاروارد را بازی کرد.

او در "فرشتگان و شیاطین" نیز این نقش را تکرار کرده است. "رمز داوینچی" نخستین بار در جشنواره کن نمایش داده شد و با وجود انتقادها در جهان به فروش 758 میلیون دلار دست یافت.



در این فیلم لنگدون به همراه یک رمزشناس فرانسوی با بازی اودری توتو درگیر جنایتی می‌شوند که به نوعی با آثار لئوناردو داوینچی و تلاش برای تغییر تاریخ مسیحیت ارتباط دارد و این مسئله مطرح می‌شود که حضرت مسیح (ع) و مریم مجدلیه ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند.

داستان فیلم جدید پیش از "رمز داوینچی" روی می‌دهد و این بار وقوع یک جنایت بار دیگر لنگدون را وامی‌دارد برای خنثی کردن توطئه‌ای برای منفجر کردن واتیکان در جلسه‌ای با حضور پاپ وارد عمل شود.