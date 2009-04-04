به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، اردشیر محمدی گفت: در اولین گام در نظر داریم به زودی با ادغام درب خروج و بازبینی در برخی از گمرکات به صورت آزمایشی نظارت و بازبینی اظهارنامه ‌های گمرکی به جای پس از ترخیص کالا از زمان شروع عملیات گمرکی صورت گیرد.

به گفته وی با بررسی و بازبینی اظهارنامه ‌های وارداتی در حین مراحل ترخیص کالا توسط گمرکات ضمن استیفای کامل حقوق دولت‘ امکان صدور مطالبه نامه کسر دریافتی برای صاحبان کالا پس از ترخیص محموله به حداقل می‌رسد.



رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه این تصمیم تحول بزرگی در استیفای کامل حقوق دولت و خدمت‌ گیرندگان به وجود خواهد آورد، افزود: علاوه بر آن اجرای این برنامه نقش مؤثری در کاهش هزینه و افزایش سرعت در امور گمرکی و خدمت‌ گیرندگان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: همچنین بازبینی اظهارنامه در حین ترخیص کالا ضمن تشدید نظارت گمرک در جهت وصول درآمدهای دولت سبب افزایش اطمینان خاطر صاحب کالا می‌شود.

محمدی اظهار داشت: بیش از این تمامی اظهارنامه‌ های وارداتی بعد از اتمام مراحل ترخیص کالا از گمرک توسط دایره بازبینی رسیدگی می‌شد و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار می‌گرفت که در صورت مشاهده کسر دریافتی نسبت به ابلاغ مطالبه‌نامه طبق ماده 297 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام می‌شد.

محمدی گفت: براساس ماده یاد شده گمرک و صاحب کالا می‌توانستند ظرف مدت 8 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای موردنظر برحسب مورد تمام یا مابه‌ التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند اما با اجرای این تصمیم طرفین می‌توانند که در حین انجام تشریفات گمرکی به بررسی و بازبینی دقیق بپردازند تا پس از ترخیص کالا تکلیف بسیاری از پرونده‌ها روشن شود و در بسیاری از موارد نیازی به بازبینی مجدد اظهارنامه ‌ها در ستاد و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی نیست.

وی افزود: هرچند که در مواقع لزوم واحدهای بازبینی در مورد برخی اظهارنامه‌ ها قادرند نسبت به بازبینی‌ های لازم پس از ترخیص کالا اقدام و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

رئیس‌کل گمرک اظهار داشت: با بازبینی اظهارنامه ‌ها در حین ترخیص کالا ضمن افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان از انباشته شدن حجم بسیاری از پرونده‌ ها که نیازمند بازبینی پس از ترخیص کالا هستند‘ جلوگیری می‌شود.

محمدی گفت: در نهایت این کار سبب می‌شود واحدهای ستادی به جای امور اجرایی با فراغت بیشتری به نظارت و تصمیم ‌گیری مطلوب‌تر در جهت اجرای برنامه ‌های گمرک بپردازند.